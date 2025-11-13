Francoforte: in acquisto Renk

Renk

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,09%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 63,03 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 60,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)