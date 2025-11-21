Si muove in ribasso Renk a Francoforte

Renk

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,69% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 50,77 Euro. Prima resistenza a 53,43. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 49,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)