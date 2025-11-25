Milano 11:30
42.081 -0,51%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:30
9.530 -0,05%
Francoforte 11:30
23.170 -0,30%

Francoforte: in acquisto Renk

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per Renk, che scambia in rialzo del 5,01%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49,95 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48,82.

