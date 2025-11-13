New York: andamento rialzista per Biogen

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia biotecnologica americana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Biogen
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Biogen
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 168,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 175,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)