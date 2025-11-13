Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:39
25.133 -1,51%
Dow Jones 18:39
47.862 -0,81%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: andamento rialzista per Biogen

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia biotecnologica americana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Biogen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Biogen è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 168,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 175,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
