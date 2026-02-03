New York: pioggia di acquisti su Ball

fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare

Ball

S&P-500

Ball

Ball

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 10,07%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 63,85 USD e supporto a 59,57. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 68,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)