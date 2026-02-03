Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:04
25.186 -2,15%
Dow Jones 21:04
49.034 -0,76%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: pioggia di acquisti su Ball

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare, che tratta in rialzo del 10,07%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ball evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ball rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Ball moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 63,85 USD e supporto a 59,57. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 68,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
