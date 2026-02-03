New York: pioggia di acquisti su Ball

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare
, che tratta in rialzo del 10,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ball
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ball
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Ball
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 63,85 USD e supporto a 59,57. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 68,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)