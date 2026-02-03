Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:03
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:03
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: Ball in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Ball in rally
Brilla il fornitore di imballaggi in metallo e plastica usati nell'industria alimentare, che passa di mano con un aumento del 10,07%.
Condividi
```