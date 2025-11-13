Milano 16:59
New York: in calo Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento del 2,92%.

La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società di chip è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 190,7 USD e supporto a 186,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 195,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
