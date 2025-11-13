New York: in calo Nvidia

chipmaker

Nvidia

Dow Jones

società di chip

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,92%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dellaè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 190,7 USD e supporto a 186,3. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 195,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)