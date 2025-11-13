Milano 17:35
New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue", in flessione del 2,56% sui valori precedenti.

L'andamento di IBM nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve dell'azienda di Armonk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 312,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 321,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
