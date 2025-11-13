New York: performance negativa per IBM

(Teleborsa) - Composto ribasso per la "Big Blue"
, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.
L'andamento di IBM
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve dell'azienda di Armonk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 312,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 321,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)