New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana
, che presenta una flessione del 2,93% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Goldman Sachs
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 833 USD e primo supporto individuato a 804,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 861,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)