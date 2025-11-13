Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:17
24.937 -2,28%
Dow Jones 20:17
47.590 -1,38%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: scambi negativi per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana, che presenta una flessione del 2,93% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Goldman Sachs classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 833 USD e primo supporto individuato a 804,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 861,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
