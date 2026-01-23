Milano
17:29
44.739
-0,78%
Nasdaq
17:30
25.663
+0,57%
Dow Jones
17:30
49.149
-0,48%
Londra
17:30
10.134
-0,16%
Francoforte
17:30
24.859
+0,01%
Venerdì 23 Gennaio 2026, ore 17.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: rosso per Goldman Sachs
New York: rosso per Goldman Sachs
Migliori e peggiori
,
In breve
23 gennaio 2026 - 16.10
Pressione sulla
banca d'affari americana
, che tratta con una perdita del 2,39%.
Condividi
Leggi anche
New York: risultato positivo per Goldman Sachs
New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs
Vola a New York Goldman Sachs
New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs
Titoli e Indici
Goldman Sachs
-2,96%
Altre notizie
New York: rosso per Goldman Sachs
New York: balza in avanti Goldman Sachs
New York: nuovo spunto rialzista per Goldman Sachs
New York: in rally Goldman Sachs
CNH Industrial, promozione a Buy da Goldman Sachs
New York: scambi in positivo per Goldman Sachs
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto