Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:18
24.945 -2,24%
Dow Jones 20:18
47.596 -1,37%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: si concentrano le vendite su IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su IBM
Ribasso per la "Big Blue", che presenta una flessione del 2,56%.
Condividi
```