Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:18
24.945 -2,24%
Dow Jones 20:18
47.596 -1,37%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Petrolio a 58,79 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,79 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 58,79 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```