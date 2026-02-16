Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Petrolio a 63,41 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,41 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 63,41 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```