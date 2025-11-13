Milano 17:00
44.879 +0,19%
Nasdaq 17:00
25.166 -1,38%
Dow Jones 17:00
47.934 -0,66%
Londra 17:00
9.817 -0,95%
Francoforte 17:00
24.088 -1,20%

Petrolio a 58,97 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,97 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 58,97 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```