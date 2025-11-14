Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,77% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.831 e primo supporto individuato a 5.610. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.052.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)