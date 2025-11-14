Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,77% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.831 e primo supporto individuato a 5.610. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.052.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
