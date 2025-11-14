Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:00
9.710 -1,00%
23.877 -0,68%

Cambi: euro a 1,1636 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1636 dollari alle 08:30
Euro a 1,1636 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```