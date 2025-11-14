Milano 16:56
44.003 -1,68%
Nasdaq 16:56
25.027 +0,13%
Dow Jones 16:56
47.140 -0,67%
Londra 16:56
9.689 -1,21%
Francoforte 16:56
23.861 -0,75%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo perde l'1,45%, continuando la seduta a 448,88 punti.
Condividi
```