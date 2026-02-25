Milano 9:51
47.069 +0,90%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:51
10.763 +0,78%
25.046 +0,24%

Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage
In lieve calo il settore Alimentare europeo, che continua la giornata sotto la parità a 476,56 punti.
Condividi
```