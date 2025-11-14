Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta con una perdita del 3,08%.
La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Rheinmetall AG
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.685,2 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.718,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.673,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)