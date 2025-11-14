Milano 10:00
Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 3,08%.

La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Si indebolisce il quadro tecnico di Rheinmetall AG, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.685,2 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.718,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.673,8.

