Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

produttore di armamenti e componenti per automobili

Rheinmetall AG

DAX

Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,08%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.685,2 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.718,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.673,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)