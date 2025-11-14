Londra: in calo Kingfisher

fornitore di prodotti per la manutenzione della casa

FTSE 100

Kingfisher

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,76%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,051 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 2,961. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,926.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)