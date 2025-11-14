Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 20:10
25.051 +0,23%
Dow Jones 20:10
47.236 -0,47%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

New York: nuovo spunto rialzista per Diamondback Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il produttore americano di petrolio e gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diamondback Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 151,1 USD. Primo supporto visto a 144,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 140,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
