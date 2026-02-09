Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:10
25.317 +0,96%
Dow Jones 18:10
50.107 -0,02%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia

Seduta positiva per il chipmaker, che avanza bene del 3,23%.
