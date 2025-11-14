New York: nuovo spunto rialzista per Oracle

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale fornitore di software aziendale
, con una variazione percentuale del 2,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Oracle
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 213,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 230,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 204,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)