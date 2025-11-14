New York: scambi negativi per Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale
, che tratta con una perdita del 3,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Dentsply Sirona
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Dentsply Sirona
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,42 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,77. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)