New York: scambi negativi per Dentsply Sirona

leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale

S&P-500

Dentsply Sirona

indice del basket statunitense

Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,42 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,77. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)