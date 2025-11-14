Milano 17:35
New York: scambi negativi per Dentsply Sirona

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che tratta con una perdita del 3,70%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Dentsply Sirona rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Dentsply Sirona mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,42 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,77. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,3.

