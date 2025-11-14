Milano 16:58
44.012 -1,66%
Nasdaq 16:58
25.036 +0,17%
Dow Jones 16:58
47.159 -0,63%
Londra 16:58
9.688 -1,22%
Francoforte 16:58
23.863 -0,74%

New York: scambi negativi per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Goldman Sachs
Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana, che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.
Condividi
```