OPA Almawave al via il 17 novembre dopo pubblicazione del documenta di offerta
(Teleborsa) - L'offerente Almaviva ha pubblicato il documento, approvato dalla Consob, relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Almawave, dedotte quelle già detenute. L'offerta è quindi promossa su massime 6.312.522 azioni, rappresentative del 21,05% del relativo capitale sociale.

Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 17 novembre 2025 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 5 dicembre 2025, estremi inclusi.

