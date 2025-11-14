Parigi: andamento negativo per Unibail Rodamco Westfield

gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,19%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 91,46 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 89,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 93,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)