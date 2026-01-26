Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:40
25.774 +0,66%
Dow Jones 17:40
49.241 +0,29%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Parigi: movimento negativo per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Teleperformance
Seduta in ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che mostra un decremento del 2,55%.
Condividi
```