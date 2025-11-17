Milano 14:08
43.804 -0,43%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:08
9.681 -0,18%
Francoforte 14:08
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Giornata negativa per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,85%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Eurostoxx 50 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5.766 con primo supporto visto a 5.643. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5.592.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
