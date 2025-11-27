Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Seduta vivace per l'Eurostoxx 50, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,47%.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.702, mentre il primo supporto è stimato a 5.562. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.843.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)