Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta vivace per l'Eurostoxx 50, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,47%.

Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5.702, mentre il primo supporto è stimato a 5.562. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5.843.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
