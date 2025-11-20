Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico dell'Eurostoxx 50 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5.470, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5.678. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5.398.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
