Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 14 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,40% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 16.580,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 16.147. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 15.948,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)