Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

New York: Hewlett Packard Enterprise si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che passa di mano in perdita del 4,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hewlett Packard Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un declino dei corsi verso area 21,33 USD con prima area di resistenza vista a 22,27. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
