New York: amplia il rialzo Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Brilla la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che passa di mano con un aumento del 4,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 21,17 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22,01. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 22,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
