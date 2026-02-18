Milano 17:35
46.361 +1,30%
Nasdaq 18:09
25.042 +1,38%
Dow Jones 18:09
49.858 +0,66%
Londra 17:35
10.686 +1,23%
Francoforte 17:35
25.278 +1,12%

Datadog scambia in rosso a New York

Scende sul mercato il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che soffre con un calo del 4,17%.
