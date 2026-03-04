Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:37
25.093 +1,51%
Dow Jones 17:37
48.804 +0,62%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: rosso per Atlassian

Pressione sulla società di software australiana, che tratta con una perdita del 2,21%.
