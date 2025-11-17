Parigi: andamento negativo per LVMH

holding francese

CAC40

LVMH

multinazionale del lusso

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso dell'1,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 631,3 Euro e primo supporto individuato a 621,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 641,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)