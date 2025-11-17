Milano 14:19
43.761 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:19
9.674 -0,25%
Francoforte 14:19
23.712 -0,69%

Parigi: andamento negativo per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per LVMH
(Teleborsa) - Retrocede la holding francese, con un ribasso dell'1,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LVMH rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della multinazionale del lusso classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 631,3 Euro e primo supporto individuato a 621,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 641,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```