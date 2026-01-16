Milano 13:16
Parigi: giornata depressa per LVMH

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding francese, con una flessione del 2,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo della multinazionale del lusso evidenzia un declino dei corsi verso area 606,8 Euro con prima area di resistenza vista a 621,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 601,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
