Parigi: brusca correzione per LVMH
(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese, che tratta in perdita del 7,62% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario attuale della multinazionale del lusso mostra un allentamento della trendline al test del supporto 535,1 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 560,6. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 525,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
