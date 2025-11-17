Perde Generac Holdings sul mercato di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda che produce generatori di energia elettrica
, che mostra un -3,83%.
Lo scenario su base settimanale di Generac Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Generac Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 143,4 USD con area di resistenza individuata a quota 148,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 141,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)