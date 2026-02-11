Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:19
25.060 -0,27%
Dow Jones 16:19
50.057 -0,26%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:19
24.875 -0,45%

New York: in rally Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: in rally Generac Holdings
Effervescente l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,44%.
Condividi
```