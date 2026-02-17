Vola a New York Generac Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che produce generatori di energia elettrica
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Generac Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Generac Holdings
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Generac Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 239,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 226,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 252,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)