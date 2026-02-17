Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Vola a New York Generac Holdings

Migliori e peggiori
Vola a New York Generac Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,52%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Generac Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Generac Holdings rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Generac Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 239,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 226,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 252,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```