Milano 17-nov
43.767 0,00%
Nasdaq 17-nov
24.800 -0,83%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 17-nov
9.675 0,00%
Francoforte 17-nov
23.591 0,00%

Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng prende il via a 26.384,28 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 26.384,28 in apertura.
