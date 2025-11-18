Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:45
24.607 -0,78%
Dow Jones 18:45
46.177 -0,89%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Eurozona: i venditori si accaniscono sull'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo crolla del 2,09%, scendendo fino a 294,89 punti.
