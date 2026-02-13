Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:32
24.776 +0,36%
Dow Jones 17:32
49.601 +0,30%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 267,48 punti.
Condividi
```