Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V
, con una flessione del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,49%, rispetto a -1,39% del Germany MDAX
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)