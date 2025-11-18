Milano 13:26
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:26
9.542 -1,38%
Francoforte 13:26
23.251 -1,44%

Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione del 2,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,49%, rispetto a -1,39% del Germany MDAX).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Redcare Pharmacy N.V, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 59,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```