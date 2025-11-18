Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che mostra un decremento dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Volkswagen AG Pref
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Volkswagen AG Pref
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 95,24 Euro. Primo supporto a 93,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 93,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)