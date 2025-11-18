Milano 13:26
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:26
9.542 -1,38%
Francoforte 13:26
23.251 -1,44%

Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che mostra un decremento dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Volkswagen AG Pref. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 95,24 Euro. Primo supporto a 93,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 93,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
