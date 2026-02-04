Francoforte: andamento rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che lievita del 2,15%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Volkswagen AG Pref
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di Volkswagen AG Pref
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 105,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 101,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)