Milano 13:31
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:31
9.543 -1,37%
Francoforte 13:31
23.261 -1,40%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,84 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,84 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,84 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```