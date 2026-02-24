Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:45
24.984 +1,11%
Dow Jones 19:45
49.287 +0,99%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,14 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,14 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,14 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```